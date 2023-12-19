«البحوث الزراعية» يحصد المركز الأول في تصنيف سيماجو لعام 2023

أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حصول المركز على المركز الأول في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى شمال أفريقيا في جميع التخصصات العلمية سواء كانت زراعية أو غير زراعية.

مصر تتبنى تجربة رائدة

وأشار إلى أن ذلك جاء من خلال إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، حيث تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة.

تحقيق مبادئ التنمية المستدامة

وأضاف أن وزارة التعليم العالي سعت خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، ومتسقا مع رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو.

وأضاف أن زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار تمت ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.

وأضاف أن هذه المرتبة المتميزة لمركز البحوث تأتي ضمن مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في مجالات عدة في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية، وبعض المراكز التي تجمع هذه التخصصات مجتمعة مما يعزز من المرتبة التصنيفية التي وصل اليها مركز البحوث الزراعية كمتخصص في المجال الزراعي فقط علي مستوي مصر.