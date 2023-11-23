وفد أفريقي يطلع على تجربة «عيش الغراب» في مركز البحوث الزراعية

زار وفد أفريقي، مركز البحوث الزراعية، ضمن فاعليات ورشة عمل تدريبية «التغير المناخي وقطاع الزراعة»، إذ جرى عرض محطات الأرصاد الجوية الزراعية ومحطات الرصد البيئي.

وشرح الدكتور سمير محمود المشرف على المحطات وبيانات الأرصاد الجوية الزراعية، كيفية عمل المحطة وتدول البيانات، كما شرحت دكتورة رضا دهشور كيفية إدارة محطة الرصد البيئي المتنقلة وكيفية رصد جودة الهواء الجوي كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة دون تربة.

وعرض الدكتور محمد أبو السعود، والدكتور محمد حسن والدكتور أحمد حواش، نظم الزراعة دون تربة وزراعة الاسطح وتدوير مخلفات المدن باستخدام دود الأرض والتجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية وتأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الإنتاجية.

إنتاج تقاوي عيش الغراب

كما تم زيارة معمل إنتاج تقاوي عيش الغراب إذ شرح الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح كيفية إنتاج التقاوي وكيفية زراعة فطر عيش الغراب.

كما شرحت دكتورة فاطمة مرسي والدكتور طارق زين التجارب الخاصة بالصوب الزراعية وتعديل المناخ داخل الصوب وكيفية الاستفادة من الصوب الزراعية في تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد الحلول.

التنسيق مع المركز القومي للبحوث

يتم التعاون في هذا التدريب مع الهيئة العامة للارصاد الجوية وذلك برعاية وزارة الخارجية وبالتنسيق مع المركز القومي للبحوث حيث يتم تدريب ممثلي 20 دولة افريقية على التقنيات الزراعية الموجودة في مصر والاستفادة القصوي من الخبرات المصرية الخاصة بمختلف الانشطة الزراعية.