تقديم 3.8 مليون خدمة طبية لأهالي المنيا ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم 3 ملايين و797 ألف خدمة طبية خلال فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة منذ انطلاقها 25 يونيو، وحتى 17 ديسمبر الجاري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

تقديم خدمات توعوية وتثقيف صحي

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 306 آلاف و 422 حالة، بالإضافة إلى فحص 4710 أطفال، وذلك ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 533 ألف و646 طفلًا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

خدمات طبية وعلاجية بالعيادات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت 2 مليون و768 ألف و90 خدمة صحية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 149 ألف و717 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 33 ألف و887 خدمة تضمنت المرور على المنشآت الغذائية وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1159 خدمة في مجال صحة البيئة.