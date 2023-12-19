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تسليم 360 رأس أغنام لـ90 أسرة أولى بالرعاية في المنيا ضمن برنامج «فرصة»

كتب:

اسلام فهمي
02:56 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
تسليم 360 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجا

تسليم 360 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية، وتقديم كل سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

تسليم 360 مشروعا لـ90 أسرة

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تم تسليم 360 مشروعا لعدد 90 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقرية دلجا بديرمواس، بواقع 4 رؤوس أغنام لكل أسرة.

دعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة

وتم توزيع 200 كيلو علف، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

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