إزالة بناء مخالف في مركز ملوي بمحافظة المنيا

رصدت رئاسة مركز ومدينة ملوي، فجر اليوم، حالة بناء مخالف بشارع المشاية بحي شمال المدينة، وعلى الفور تمت إزالته، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء، وإحالة المخالف للنيابة العامة للتحقيقات.

حملات ميدانية مستمرة لرصد المخالفات

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية مستمرة في شن الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، وتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.