عضو بـ«النواب»: استمرار الحوار الوطني برعاية الرئيس يعزز مبادئ الديمقراطية

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية، ومشهد تواجد الشباب أمام اللجان الانتخابية تؤكد دعم الشعب للقيادة السياسية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس السيسي لاستمرار الحوار الوطني برعايته الشخصية في أول خطاب له بعد فوزه بولاية جديدة رسالة واضحة بأن الجمهورية الجديدة قائمة على الحوار والنقاش واختلاف الرأي ولكن تحت مظلة وطنية شاملة.

مواجهة تحديات خطيرة

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا توجد دولة في العالم تعمل بهذه القوة وفي كل الاتجاهات في آن واحد، وأن فتح الحوار الوطني أمام كل أطياف المجتمع في وقت مواجهة تحديات خطيرة على المستوى الداخلي والخارجي يبرهن على قدرة الدولة، وكذلك تبني شبابها وتؤهيلهم للقيادة والاستمرار في مشروعات التنمية وتطوير البنى التحتية في ظل مواجهة تداعيات الآزمة الاقتصادية العالمية، بما يؤكد أن مصرلديها تخطيط قائم على الوعى والإلمام بما يحدث متسلحا بالعلم والمعرفة والخبرة والتاريخ.

تعزيز مبادئ الديمقراطية

وأكدت أن مشهد لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة وتقديره لأدائهم السياسي في العملية الانتخابية يعزز من مبادئ الديمقراطية المصرية التي لا نظير لها على المستوى العالمي، ويرسم الطريق أمام الشباب المصري للأمل والطموح في مستقبل أفضل.