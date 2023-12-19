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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أول تعليق من عبدالسند يمامة عقب لقائه مع الرئيس السيسي: الوطن هو الفائز

كتب:

محمد أيمن سالم
02:07 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتور عبدالسند يمامة

الدكتور عبدالسند يمامة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حازم عمر وفريد زهران.

وهنأ الدكتور عبدالسند يمامة، الرئيس السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة 2024، متمنيا له دوام التوفيق في ولايته الجديدة من أجل الوطن وشعب مصر العظيم.

وأكد رئيس الوفد تجديد الحزب ثقته في الرئيس السيسي الذي خاض معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أنّ الحزب سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية وسيكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار يمامة، إلى أنّ الانتخابات الرئاسية المنقضية كانت الأفضل من حيث المشاركة وإقبال المصريين، وكانت انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات، والفائز في النهاية هو الوطن والشعب المصري.

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