توقف خدمة الإسعاف في شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبدالجليل حنجل، توقف الخدمة الإسعافية في شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود بمحطة سيارات الإسعاف.

وأضاف أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة مأساوي لا سيما بعد حصار مستشفيين بالمنطقة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف في شوارع مدينة غزة، مشيرا إلى عدم القدرة على الوصول إلى الحالات االمرضية العادية الطارئة جراء القصف الإسرائيلي.