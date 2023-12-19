صحفية أمريكية عن الوضع الإنساني في غزة: يهدد الأمن والسلم الدوليين

قالت دينا أبي صعب، صحفية في الأمم المتحدة، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبحت خارجة عن المألوف، وما يحدث في غزة فاق العديد من الدول الأوروبية على مستوى التدمير بعد الحرب العالمية الثانية.

تحرك المجتمع الدولي لوقف الإبادة

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الإبادة، إذ يتعرض المدنيون في فلسطين وقطاع غزة إلى قتل متواصل، إذ ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 20 ألف ضحية نصفهم من الأطفال».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت إلى أن العمليات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأرض غير متناسبة، حيث أعلنت إسرائيل عن قتل ما يقارب 5 آلاف عنصر من حماس، وأكثر من 20 ألف مدني، ومن ثم فإن هذه النسبة متفاوتة وكبيرة للغاية، ولا يبرر أي عمل عسكري قامت به حماس في السابع من أكتوبر.

وأكد أن السيناريو الذي يحدث حاليا في جنوب قطاع غزة يفوق ما كان الوضع عليه في الشمال في فترة بداية الحرب، وبالتالي، يجب تلبية نداء الأمين العام بالأمم المتحدة، واعتبار ما يحدث في غزة تهديد للأمن والسلم الدولييين.