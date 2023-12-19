«إكسترا نيوز»: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء القصف الإسرائيلي

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية طاحنة»، موضحة أن هناك أزمة إنسانية مع القصف الإسرائيلي المتواصل لكل مكان في غزة، تتمثل في انهيار مقومات الحياة.

وأشار التقرير إلى وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط دعوات لمنظمات غير حكومية دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأكد المدير العام لمنظمة أطباء العالم أن الوضع الحالي في غزة يعد الأسوأ ما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مناطق غزة مكتظة بالسكان، وجرى قصفها بشكل متواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

قطاع غزة هو المكان الأخطر

وأعلنت منظمة الطوارئ الدولية أن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني بسبب تعرضهم للقصف والجوع كسائر سكان القطاع، واتهمت منظمات حقوقية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلوب تجويع المدنيين كأداة حرب.

ووصفت منظمة أطباء بلا حدود المستشفيات المكتظة بأنها وضع ميؤوس منه، وأن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة من الأطفال دون الثانية عشرة ونصفهم أقل من 18 عاما وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.