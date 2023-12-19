«القومي للمرأة»: العنف ضد النساء يحدث أثارا نفسية واقتصادية واجتماعية

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، ندوة بعنوان «ماذا حدث في ملف العنف ضد المرأة في العقد الأخير.. كان و أصبح»، بحضور ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والهيئة العامة للاستعلامات.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى التشريعات التي صدرت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما ذكرت الأنشطة والحملات التوعوية التى أطلقها المجلس مثل حملات طرق الأبواب والاطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية انتصار السيسي.

وقالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن15115، ومن خلال فريق من المتطوعين وخلال حملات طرق الأبواب، موضحة أن الحفاظ على الأسرة هو الهدف الرئيسى للمجلس.

آثار العنف ضد المرأة

وأشارت نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالقومي للمرأة، إلى أن العنف ضد المرأة يترك أثارا نفسية واجتماعية واقتصادية.