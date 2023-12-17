مقررة المجلس القومي للمرأة: «بلدي أمانة» حملة للتوعية بالمشروعات وأهميتها

قالت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنَّ حملة أطلقها المجلس تحت عنوان «بلدي أمانة»، لحث السيدات على التوعية والإلمام بالمشروعات القومية وأهميتها، والتعريف بالمبادرات الرئاسية ومنها «حياة كريمة»، مع توضيح دور المرأة في هذه المبادرات وكيفية دعمها والحفاظ على هذه الإنجازات والمكتسبات.

وأضافت «محمود»، في مداخلة هاتفية لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المبادرة التي تستهدف توعية المرأة من المجلس القومي للمرأة، تهتم أيضا بتوعية نساء مصر بكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة والشائعات، وتعمل على تصحيح المفاهيم لأسرتها وأبنائها.

وتابعت مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن المرأة المصرية لها دور كبير في دعم العديد من القضايا الوطنية ولابد من تفعيل هذا الدور بشكل أكبر، وأن مبادرة طرق الأبواب أو «بلدي أمانة» ستساهم في ذلك.