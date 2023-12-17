«القومي للمرأة» يهنئ ابتسام زايد على ذهبية الجائزة الكبرى للدراجات داخل المضمار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى اللاعبة ابتسام زايد، لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات داخل المضمار، ببولندا، في سباق الملاحقة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المشرف للبطولة ابتسام زايد، التي رفعت اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة أنه يعد انتصارا جديدا لفتيات مصر.

وتشارك ابتسام زايد في البطولة في إطار الاستعداد لـ أولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة بمشاركة، مصر، فرنسا، أوكرانيا، سلوفاكيا، تركمستان، إضافة إلى بولندا البلد المستضيف.