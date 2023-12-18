«القومي للمرأة» يوقع بروتوكول تعاون لإنتاج السماد العضوي وتمكين السيدات

وقّعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سان جوبان، لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي «الكمبوست»، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، إضافة إلى العمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا.

دور المرأة في النهوض بالمجتمع

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة سان جوبان، مؤكدة أن المؤسسة لديها إيمان قوى بأهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، حيث يعمل البروتوكول على تنفيذ مشروعات اقتصاد بيئي مستدام عن طريق تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال تقنيات علمية حديثة ومبسطة، بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بالقليوبية.

جهود شركة سان جوبان في تمكين المرأة

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة سانت جوبان مصر عن فخره بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، واستعرض جهود شركة سان جوبان في تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية بالشركة إيمانا بكفاءتها وخبراتها، مؤكدا أن البروتوكول يعمل على تحقيق محورين من المحاور الأساسية للشركة، والتي تتضمن تمكين المرأة وإعادة التدوير، حيث تعمل تلك الشراكة على توفير ماكينات لفرم المخلفات وتنفيذ التدريبات لتنمية قدرات السيدات.