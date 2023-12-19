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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أكاديمية البحث العلمي تهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه

كتب:

أحمد أبوضيف
04:22 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال في بيان: «أود أن أعرب بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن العاملين في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية مقبلة».

أضاف أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل أفضل والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شؤون هذا الوطن العظيم والوصول به إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.