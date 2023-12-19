أكاديمية البحث العلمي تهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه

تقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال في بيان: «أود أن أعرب بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن العاملين في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية مقبلة».

أضاف أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل أفضل والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شؤون هذا الوطن العظيم والوصول به إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله».