تفاصيل شقق صندوق التنمية الحضرية.. السداد على 5 سنوات

تواصل الدولة طرح وحدات سكنية بمختلف المحافظات، منها شقق صندوق التنمية الحضرية التي تسلم كاملة المرافق خلال عام تشطيب سوبر لوكس، مع تسهيلات في أنظمة الدفع.

وتتوفر الوحدات السكنية الجديدة في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، والسداد 15% مقدم الوحدات، والباقي على 5 سنوات بأقساط منظمة، وتأتي التفاصيل كالآتي:

- شقق المعصرة في محافظة القاهرة تضم 9 عمارات سكنية عبارة عن أرضي و9 أدوار، و8 وحدات في كل دور، متوسط مساحة الوحدة السكنية 113 مترًا.

- مدينة نصر تشمل 54 عمارة، مكونة من أرضي و11 دورا متكررا، وبكل دور 4 وحدات مساحتها 182 مترا، وتتوافر خدمات من ملاعب، ومحلات، وجراجات سطحية، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

- منطقة الخيالة تضم 42 عمارة سكنية مكونة من أرضي 9 أدوار متكررة و6 وحدات في كل دور، والمساحة 78 مترًا.

محافظة القليوبية

- شقق منطقة الأوقاف بشبرا تشمل 25 عمارة سكنية مكونة من أرضي و10 أدوار متكررة و8 وحدات بكل دور، متوسط المساحة 113 مترا.

محافظة سوهاج

- طرح 6 عمارات بأرض الشونة، عبارة عن أرضي و10 أدوار متكررة، ومساحة الوحدة 175 مترا.

- منطقة أرض المحلج تشمل 14عمارة سكنية عبارة عن أرضي و8 أدوار متكررة لكلِ عمارة، و8 وحدات بكل دور، بمساحة 113 مترًا.

محافظة المنيا

- شقق أرض المحلج 78 عمارة سكنية، بعدد أدوار عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة، ويوجد بكل دور 4 وحدات والمساحة 135 مترًا.

محافظة الشرقية

- منطقة الحريري عبارة عن 40 عمارة سكنية مكونة من أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة، وكل دور 4 وحدات والمساحة 136 مترا.

محافظة كفر الشيخ

- إقامة مشروعين عبارة عن 145 عمارة سكنية، وكل دور يوجد 8 وحدات على مساحة 113 مترا.

محافظة الدقهلية

- مدينة المنصورة 10 عمارات، عدد أدوار كل منها أرضي و10 أدوار متكررة، والدور الواحد 6 وحدات سكنية مساحتها 172 مترا.

محافظة الفيوم

- منطقة المحلج عبارة عن 14 عمارة سكنية مكونة من أرضي، 9 أدوار متكررة و8 وحدات بالدور، المساحة 113 مترا.

- أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية تبدأ من 800 ألف جنيه، وتصل إلى 4 ملايين و600 ألف في أحد المشاريع.