«دينية حماة الوطن»: انتخاب الرئيس السيسي لاستكمال سنوات الإنجازات

تقدم الشيخ أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية المركزية بحزب «حماة الوطن»، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية، بهذه النسبة المشرفة من الأصوات الصحيحة.

سياسة الرئيس السيسي

أوضح «تركي» لـ«الوطن»، أن المشاركة الكبيرة للمصريين فى الانتخابات الرئاسية تعد دلالة واضحة على دعم سياسة الرئيس السيسي، فى إدارة البلاد وإدارة الأزمات الداخلية والخارجية، وتكاتف المصريين الحقيقي حول القيادة السياسية في وقت الانتخابات في الداخل والخارج رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصري يدرك التحديات الراهنة ويدعم دولته بكل ما أوتى من قوة، موجها رسالته للرئيس السيسي: «نعاهدك على الوقوف خلفك في كل ما يصلح البلاد والعباد كظهير شعبي يقف خلف قائده وجيشه في السلم والحرب والأزمات».

بداية عهد يغاث فيه الناس

أكد أمين أمانة الشؤون الدينية المركزية، بحزب «حماة الوطن»، أن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون بإذن الله، بداية عهد يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، لافتا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية فقد شهدنا تطويرا كبيرا لقطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، واهتماما أكبر بالمؤسسات الدينية على المستويين التنفيذي والتشريعي.