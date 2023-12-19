رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية برنامج «حاضنات الفائقين» لدعم ذوي الهمم

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، احتفالية برنامج حاضنات الفائقين، «العام الثالث»، وتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الهمم البصرية «المرحلة الثالثة»، والتي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة القومية «تكافؤ الفرص التعليمية للجميع».

أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية

تضمنت الاحتفالية توزيع 6 أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك تحفيزاً وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم الجامعية، إلى جانب تقديم منحة مالية شهرية قدرها 500 جنيه شهريا لمدة عام دراسي لـ50 طالبا وطالبة من الطلاب الفائقين من كليات «الطب البشري، الطب البيطري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، التربية، الحقوق، التجارة، الآداب، الفنون الجميلة»، بواقع 5 طلاب من كل كلية، وذلك ضمن برنامج «حاضنات الفائقين» الذي تنفذه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية الشرعية.

دعم ذوي الهمم

وثمّن الدكتور أحمد المنشاوي إسهامات وزارة التضامن الاجتماعي وجهودها المتميزة داخل الجامعة والتي تقوم بها من خلال وحدة التضامن الاجتماعي، ودأبت منذ إنشاءها على دعم ورعاية طلاب الجامعة من ذوي الهمم، وتوفير كافة الإمكانيات، والأجهزة التعويضية اللازمة لهم والتي تساعدهم على مواصلة دراستهم الجامعية، فضلاً عن دورها في تشجيع الطلاب الفائقين منهم بالكليات المختلفة، وتخفيف العبء المادي عن كاهلهم انطلاقا من المبادرة القومية «إتاحة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع»، مؤكدا أن ذلك يعد استمرارا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لذوي الهمم وحرصها على رعايتهم والحفاظ على حقوقهم.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى دعم الجامعة لأنشطة وحدة التضامن الاجتماعي والخدمات المقدمة للطلاب وللخريجين الجدد، بعد الانتهاء من دراستهم، هذا فضلا عن حرص الجامعة على نشر ثقافة التطوع والعمل الجماعي بين الطلاب؛ داعياً الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من الأنشطة، والبرامج التدريبية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، خاصة تلك المتعلقة بنشر الوعي المجتمعي بالقضايا المحيطة.

وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة الوحدة منذ إنشاءها عام 2021 وحتى الآن، 2436 شخصا، فيما يتعلق بأنشطة التوعية وبناء الإنسان، و6606 مستفيدين من أنشطة برامج الحياة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، و1950 مستفيدا من خدمات الوحدة في مجال التطوع ودعم الخبرات.