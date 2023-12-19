مستشفى حميات أسيوط يستقبل قافلة توعوية من الأزهر الشريف

استقبل مستشفى حميات أسيوط، بقيادة الدكتور هشام جمعة مدير المستشفى، قافلة الأزهر القادمة من منطقة الوعظ والإرشاد الديني بأسيوط، برئاسة الشيخ الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووعاظ وأعضاء لجان الفتوي، والتحكيم الأسري، ولم الشمل الأزهري بأسيوط، وذلك ضمن القوافل الدينية التوعوية التي تعقدها منطقة الوعظ والإرشاد الديني بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط.

وفد الأزهر يزور المرضى

وقام الوفد المشارك في القافلة الدينية بزيارة المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفى، ودار حديث مطول بين رجال الدين والمرضي ومرافقيهم، وعقب ذلك قامت القافلة بتنظيم ندوة توعوية دينية بقاعة المستشفي بحضور عدد من الموظفين والموظفات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات معاونة.

وأشار المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، إلى أن وفد رجال الدين تجول في أقسام الاستقبال والعنايات والأقسام الداخلية للرد على أسئلة واستفسارات المرضى وذويهم والفتاوى وبيان مكانة الصبر على المرض والابتلاء، فالمؤمن الحقيقي يدرك جيدًا أن كل ما يأتي من عند الله فهو خير ويجب أن نعلم أن المرض ما هو إلا تكفير ذنوب وتخفيف منها فلا يصيب الإنسان حزن أو سخط على أقدار الله المكتوبة.

نشر التفاؤل بين المرضى

وأشار «السيوطي»، خلال حديثه، إلى أن الزيارة تستهدف مؤازرة المرضى وذويهم ونشر التفاؤل بينهم ورفع الروح المعنوية لهم وللأطباء وفرق التمريض، وتقديم الدعم العيني والنفسي الذي يتمثل في الوعظ والخطب القصيرة التي تراعي الحال مع الاستشهاد بما ورد من القرآن الكريم والمنهج النبوي الشريف، والتضرع إلى الله بالدعاء لشفاء المرضى ورفع المرض وتقديم الشكر لإدارة المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية.