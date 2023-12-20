جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. التقديم يبدأ من اليوم

تكثف الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين استعدادها لإقامة الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق في 24 يناير المقبل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتستقبل الهيئة الأعمال المشاركة في جوائز المعرض هذا العام من اليوم الأربعاء 20 ديسمبر وحتى 10 يناير المقبل، وفق الضوابط الآتية.

أفرع جوائز معرض الكتاب

8 في مجالات الإبداع وهي:

النقد الأدبي

الرواية

القصة القصيرة

شعر الفصحى

شعر العامية

الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)

العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)

كتاب الطفل

مجالان للشباب تحت سن 35 عامًا هما:

النقد الأدبي

العلوم الإنسانية.

6 جوائز تمنحها هيئة الكتاب بالتعاون عدد من الهيئات الأخرى وهي:

1- جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث

2- جائزة أفضل كتاب مترجم

3- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل

4- جائزة أفضل كتاب في الفنون

5- جائزة أفضل ناشر مصري

6- جائزة أفضل ناشر عربي

الشروط والقواعد العامة للتقدم للجوائز فيما يأتي:

- أن يكون العمل طبعة أولى.

- أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

- ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023، ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.

- أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

- ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى.

- ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

طريقة التقديم في جوائز معرض الكتاب 2024

بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

- التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

تقديم الأعمال بمبني هيئة الكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.