افتتاح منفذ للسلع الغذائية في دمنهور بتخفيضات 25%

افتتح محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، قبل قليل، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بشارع النصر في حي شبرا بمدينة دمنهور، بعد إعادة تطويره وتوسعته.

محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار

جاء ذلك في إطار مبادرة محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد رئيس مدينة دمنهور أن المنفذ يوفر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن الأبيض والفول والعدس، بنسبة تخفيض تصل 25%.

كما يضم المنفذ جناحا للحوم البلدية الطازجة بأسعار اقتصادية، وذلك تنفيذا يأتي ذلك في إطار لتكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

ووجه رئيس مدينة دمنهور بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، الحملات التفتيشية الأخرى لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة.