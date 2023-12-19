«صحة البحيرة» تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية، وخاصة دورات أساسيات دعم الحياة، والتي تعد أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي cpr للأطباء بالمستشفيات والإدارات الصحية، والتي تنظمها المديرية تحت رعاية وكيل وزارة الصحة بالبحيره، وبإشراف الدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب بالمديرية.

أهمية دورة الإنعاش القلبي الرئوي في البحيرة

وأوضح وكيل صحة البحيرة أهمية كيفية التعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية.

وأكد أن التشخيص الصحيح يساهم في إنقاذ حياة المرضى، محددًا عدة طرق لتشخيص المرض، مشددًا على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الطبية بشكل مستمر في كل المجالات والتخصصات الطبية.

ولفت إلى أن الدورات التدريبية تساعدهم على أداء واجبهم الوطني والقيام بعملهم الإنساني على أكمل وجه، مشددًا على الجميع بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمرضى المترددين، وتدريب كافة الفرق الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي بصفة مستمرة تحسبا لأي طوارئ.

يذكر أن دورة الانعاش القلبي الرئوي من اليوم وحتى الخميس المقبل، وتقام فعالياتها بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وحاضر فيها اليوم الدكتور محمد صبري مدير العنايات المركزة بمديرية الصحة بالبحيرة.

يأتي هذا فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وبضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.