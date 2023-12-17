«تعليم البحيرة» تعلن حاجتها لشغل وظيفة مدير مدرسة دولية.. اعرف الشروط

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، عن حاجة المديرية لشغل وظيفة مدير مدرسة دولية، وذلك نظام الإعارة أو المأمورية.

شروط شغل وظيفة مدير مدرسة

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة شروط شغل الوظيفة، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من العاملين بالتربية والتعليم على درجة دائمة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي.

- خبرة في مجال العمل بمدارس IG الدولية.

- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة «تحدثا وكتابة».

- أن يكون متمتعا بمهارات القيادة والتوجيه، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي «إجادة تامة».

- أن يكون على رأس عمله، وألا يكون سبق إحالته إلى التحقيق ووقع عليه جزاءات أكثر من خمسة أيام، وألا يكون سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية.

- أن يكون حاصلا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين «سارية».

أماكن تلقي طلبات الوظيفة

وذكرت مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم تقديم الطلبات بديوان مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بإدارة الموارد البشرية، وذلك لمدة خمسة عشر يوما، اعتبارا من اليوم الأحد حتى 31 ديسمبر الجاري، على أن يُرفق بطلب التقدم بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.