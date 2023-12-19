تحرير 34 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز البلدية في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات على المخابز البلدية، ما أسفر عن تحرير 34 محضراً.

حملة تموينية مكبرة في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بناحية حوش عيسى والنوبارية عن ضبط مخبزين لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و24 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليهما، وغلقهما لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

بيع 15 جوال دقيق مدعم

كما ضبطت الحملة مخبزين تصرفا في 15 جوال دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع، و6 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وفي حملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.