ختام فعاليات برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج بجامعة كفر الشيخ

اختتمت جامعة كفر الشيخ اليوم، الفعاليات والدورات التدريبية للبرنامج الرئاسي «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 - 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

توفير سُبل الدعم لتحقيق أهداف برنامج «مودة»

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنّ الجامعة وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً للمشروعات والبرامج القومية، ومنها برنامج «مودة»، لافتاً أنّه تابع وبصفة دورية تنفيذ فعاليات البرنامج في كليات الجامعة المختلفة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سُبل الدعم الممكنة لتحقيق أهداف البرنامج، وضمان أقصى استفادة منه لطلبة الجامعة بما يسهم في اكتسابهم المهارات اللازمة لتكوين أسرة سليمة ومستقرة وذلك من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة على أسس صحيحة وتصحيح المعتقدات الخاطئة مما يُساعد في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من انتشار حالات الطلاق.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على البرنامج، إلى أنّ الجامعة قدمت كل الدعم والمساندة لتنظيم وتنفيذ الفعاليات التدريبية للبرنامج الرئاسي «مودة»، حيث خصصت القاعات المجهزة بأجهزة العرض لتنفيذ أنشطة البرنامج وإقامة ورش العمل، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لحضور الطلبة الدورات التدريبية وتحقيق أقصي استفادة من البرنامج.

الانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية لبرنامج «مودة»

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق عبد الرحمن، المنسق الفني للبرنامج بالجامعة، أنّه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الدورات التدريبية المستهدفة للبرنامج الرئاسي «مودة» بجامعة كفر الشيخ وعددها 50 دورة تدريبية موزعة على كليات الجامعة الـ19، وأنّه كان هناك إقبال كثيف من قبل طلبة الجامعة لحضور الدورات التدريبية، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين حضروا الدورات التدريبية 6 آلاف و196 طالبا وطالبة، منهم 2344 طالباً، و3852 طالبة.