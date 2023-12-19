رانيا فريد شوقي تشيد بنتيجة الانتخابات: الشعب تحدى كل شيء وقال كلمته

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: «مبروك للشعب المصري تحدى كل شيء ونزل قال كلمته، استحقاق بحقه الدستوري وانتخب رئيسه الذي رأى أنه في طريقه الصحيح».

نزولها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وأوضحت شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حدوتة كل ست مع شيماء السباعي على شعبى إف إم، أنها كانت حريصة على نزولها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية حبا في مصر: «المشاركة في العملية الانتخابية هو حق بلدي ولن أتركه محبتش أكون شخص متخاذل».

المصريون يعرفون حقهم الدستوري

وتابعت الفنانة رانيا فريد شوقي: «على مدار السنوات الماضية، الجميع يعي تمامًا حقه الدستوري، ورأينا المشهد المبهج من الشعب المصري واصطفافه أمام اللجان، رغم أن هناك أشخاص معادون لمصر، وبيتمنوا أن مصر لن تستقر، والشعب يعي ذلك».