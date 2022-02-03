إصابة الفنانة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. التمثيل قلب حقيقة

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا: «من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبوروا عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده».

وأضافت: «قوم إيه امبارح تكسير في الجسم ورعشة وكحة فأعمل مسحه تطلع إيجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح».

مسلسل أبو العروسة

ويعرض للفنانة رانيا فريد شوقي، حاليا مسلسل «أبو العروسة» بمشاركة مجموعة من النجوم، وهم «سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث «أبو العروسة» في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف «عبد الحميد»، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.