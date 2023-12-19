الصين توجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات

وجه الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي للخارجية الصينية، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنَّ إجمالي ما حصل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.