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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الصين توجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات

كتب:

مريم جاد
05:37 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي للخارجية الصينية، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنَّ إجمالي ما حصل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

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بقلم مريم جاد