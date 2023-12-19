ميمي جمال تتصدر بوستر فيلم «أنا وابن خالتي»

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن بوستر جديد لفيلم «أنا وابن خالتي» تتصدره بمفردها، وذلك في ضوء الحملة الدعائية للعمل المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من 4 يناير المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كلّ من بيومي فؤاد وسيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، وآخرين، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبدالوهاب.

قصة فيلم أنا وابن خالتي

وتتناول أحداث الفيلم مغامرة بطلي الفيلم وهما سيد رجب وبيومي فؤاد، إذ يجسد الأول شخصية رجل أعمال يعود من الخارج بعد سنوات قضاها هناك لتبدأ رحلته مع المفارقات، ويجسد بطل الفيلم الثاني شخصية إسماعيل وهو مالك لإحدي ورش الخراطة.

ويشهد فيلم أنا وابن خالتي، التجربة التمثيلية الأولى للمغني علي لوكا، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الأخيرة على مستوى الغناء، إذ يظهر خلال الأحداث كمُمثل وليس مغنيا.