الفنانة رانيا فريد شوقي تعلن تقديم مسرحية جديدة مع علي الحجار خلال أيام

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن أعمالها الفنية الجديدة التي تستعد لتقديمها خلال الأيام المقبلة، وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حدوتة كل ست» مع شيماء السباعي، على إذاعة «شعبي إف إم»، إنها دخلت في عمل مسرحي جديد، على المسرح القومي، بمشاركة الفنان علي الحجار، وميدو عادل، وأمينة الحداد وعصام السيد، وسيجري افتتاح العرض خلال أيام.

آخر أعمالي كانت مسلسل المداح 3

جدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مسلسل «أبوالعروسة 3»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي وأحمد صيام.