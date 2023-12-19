رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أستاذ مناعة: الكبد «مايسترو» جسم الإنسان لأداء 500 وظيفة

كتب:

منى صلاح
07:28 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتورة أماني الشريف

الدكتورة أماني الشريف

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن الكبد يعتبر أكبر غدة وثاني أكبر عضو في جسم الإنسان، وله أكثر من 500 وظيفة يقوم بأدائها للمحافظة على صحة الجسم.

الكبد مايسترو جسم الإنسان

وأضافت «الشريف»، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «المايسترو المسؤول عن جسم الإنسان هو الكبد، ولو الكبد كله تدمر إلا جزء بسيط منه يستطيع الإنسان يعيش به، وتتجدد خلاياه مرة أخرى».

تصفية الجسم من السموم

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: «الكبد يقوم بتصفية الجسم من السموم، وله دور كبير فى المحافظة على جسم الإنسان، وبالتالى لابد من المحافظة عليه وعدم إرهاقه بالأطعمة غير الصحية والمضرة لخلاياه».

 

اقرأ المزيد:

انطلاق أولى الندوات الطبية بمركز أبحاث الكبد والقلب في كفر الشيخ

أضرار الإفراط في تناول المسكنات.. فئات معرضة للإصابة بتليف الكبد

كارثة كبرى تهدد غزة.. تفاصيل تفشي التهاب الكبد الوبائي في مراكز إيواء «الأونروا»

الأونروا: شمال غزة يحتاج إلى 500 شاحنة يوميا.. واكتشفنا حالات مصابة بـ«الكبد الوبائي»
بقلم منى صلاح