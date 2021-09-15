ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول السكر لمدة 30 يوما؟

يحذر الأطباء من استهلاك كميات كبيرة من السكريات ويصفون السكر بـ«السم الأبيض»، حيث يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى الإصابة بالسمنة ويزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وتسوس الأسنان، وغير ذلك من الأمراض، فماذا يحدث لو توقفنا ولو على سبيل التجربة عن تناول السكر 30 يوما، شيء مذهل يحدث للجسم إذا توقف عن تناول السكر لمدة 30 يومًا، إذ يتوقف الجسم عن اشتهاء السكر، أو إدمان السكر وربما يستغرق الأمر أكثر من هذا الوقت مع بعض الأشخاص للتخلص من إدمانهم.

مخاطر تناول السكر

السكر مركب صناعي، لا يحتاجه الجسم نهائيا، فالجسم يحصل على الطاقة اللازمة له من خلال تكسير الدهون الموجودة به لإمداد الجسم بالسكريات اللازمة له.

وأوضح الدكتور جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، في تصريحات لـ«الوطن»: «وهناك خطأ شائعا أن الفرد له معلقتان من السكر»، مؤكدا أن هذا كلام خاطئ.

ما يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول السكر؟

وتابع: كما أن الامتناع عن تناول السكر يقلل من الإصابة بمرض السكر، وينخفض الوزن، ومع ممارسة الرياضة سينخفض الوزن بشكل أفضل وأسرع، كما أن الامتناع عن تناول السكريات يسهم في تحسين المزاج والنوم السليم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في الدم.

ولفت «جبران» إلى ضرورة تناول الخبز البلدي بدلا من الخبز الأبيض (الفينو)، لاحتواء الخبز الأبيض على النشويات التي تتحول إلى سكريات أيضا، وبالتالي تسبب الأضرار نفسها التي يسببها تناول السكر.

إدمان السكر

يتعامل المخ مع السكر كما يتعامل مع المخدرات والنيكوتين، أي أنه نوع من أنواع الإدمان لكنه أخف من المواد الأخرى، وللبحث عن طريقة للتخلص من أكثر المواد التي نستخدمها والتي تحتوي على كميات من السكر مثل المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة، وكذلك الحلويات، ونبدأ في البحث عن بدائل لهذه الأطعمة والمشروبات.