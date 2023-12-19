انطلاق أولى الندوات الطبية بمركز أبحاث الكبد والقلب في كفر الشيخ

انطلقت أولى فاعليات الندوات العلمية الطبية بقاعة المؤتمرات بمركز أبحاث الكبد والقلب في محافظة كفر الشيخ، تحت عنوان «تقييم مريض القولون التقرحي قبل العلاج البيولوجي»، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام هاني، مدير عام المركز، والدكتور هاني البيلي، والدكتور رضا حلمي، والدكتورة ولاء محسن، نواب مدير المركز.

حاضر في الندوة الدكتور محمد على نصر، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي ومدير وحدة أمراض القولون المناعي بالمركز، حيث تحدث عن التهاب القولون التقرحي هو مرض طويل المدى يُصيب القولون، وقد يصل للمستقيم ويُسبب التهابه، وهو جزء من أمراض الأمعاء الالتهابية «Inflammatory bowel disease».

الجديد في أمراض الكبد

وقال الدكتور عصام هاني، مدير عام مركز أبحاث الكبد والقلب في كفر الشيخ، أنّ مركز أبحاث الكبد سيستأنف سلسلة الندوات العلمية الطبية ليستفيد منها شباب الأطباء بما يعود بالنفع على مترددى المركز من المرضى، مؤكداً أنّ سلسلة الندوات العلمية بدأت اليوم عن مريض القولون التقرحى لمعاناة وزيادة عدد المترددين ممن يعانون من هذا المرض، لافتاً أنّ الندوات العلمية ستُقدم كل ما هو جديد فى أمراض الكبد حتى يتم استكمال مسيرة النجاح والارتقاء بالمنظومة الطبية داخل المركز.

وفى نهاية المحاضرة طُرحت أسئلة وأجوبة عن موضوع محاضرة اليوم أجاب عنها مفصلة الدكتور محمد على نصر، بحضور الدكتور رضا يونس، مدير عام الهيئة الطبية بالمركز، والدكتور هشام سعد، والدكتور سامح الباز، والدكتور محمد جلال، والدكتور شريف عطية، والدكتور محمد عبد الباعث، والدكتورة الشيماء فكري، والدكتورة نسرين الصباغ، ونُخبة من أخصائي واستشارى المركز، والأطباء النواب والصيادلة والأطباء الكيميائيين بالمعمل.