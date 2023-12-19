جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي بأسيوط.. تبدأ 11 يناير 2024

أعلنت إدارة التعليم الاعدادي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرياضي للعام الدراسي الحالي، بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل بمحافظة أسيوط.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي على النحو التالي:

الخميس 11 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والاملاء لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 10.45 صباحا وحتى الساعة 12.45 ظهرا.

الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا.

الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة صباحا، وامتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 10.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرًا.