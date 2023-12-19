جامعة أسيوط: إبراهيم إسماعيل مشرفا على مركز ضمان الجودة ومحمود حشمت لـ«علوم البيئة»

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، قرارين بالإشراف على مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وقسم علوم البيئة ومعالجة التلوث بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة.

زيادة مجالات التفوق

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بضرورة الحرص على زيادة مجالات التفوق والتميز لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات؛ مؤكدا على عدد من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ خطة الجامعة، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.

مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد

وتضمنت قرارات رئيس الجامعة، تكليف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة، مشرفاً عاماً على مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وذلك لمدة عام.

قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث

كما تضمنت القرارات ندب الدكتور محمود حشمت أحمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة بالجامعة للإشراف على قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك لمدة عام.