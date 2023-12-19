تدريب 20 شابا على تصنيع الكليم اليدوي تحت شعار «علمني حرفة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار «علمني حرفة» بمركز شباب فوه، بمشاركة 20 شخصا، لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

نشر ثقافة العمل الحر

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر، والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليُصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

ورش تدريبية بمركز شباب فوه

وأضاف وكيل الوزارة، أنّ الورش التدريبية أُقيمت بمركز شباب فوه على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوه من تاريخ طويل في صناعة الكليم اليدوي وأعمال النول، وذلك بإشراف جيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه.