«الأوقاف» تطلق برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات كفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في إدارات الرياض شرق، والرياض غرب، وسيدي سالم شرق، وسيدي سالم غرب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي

جاء ذلك بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وبمشاركة الشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والدكتور حماد جبل، المدرس بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد يوسف كمال، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والدكتور محمد عوض، مدير إدارة الرياض شرق، والشيخ حسن عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، ومديرو ومفتشو ورؤساء أقسام هذه الإدارات.

إنتاج برامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ وزارة الأوقاف انتهجت وسائل وبرامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة وبما يُناسب الوقت، لافتاً أنّ برنامج البناء الثقافي يعمل على إثراء المادة العلمية للإمام بما يواكب المستجدات العصرية خدمة للدعوة.