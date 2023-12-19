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ممثل الصين بالأمم المتحدة: مصر بذلت جهودا جبارة لتخفيف معاناة أهل غزة

كتب:

منى صلاح
07:51 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
كلمة ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة

كلمة ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة

قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إنه اطلع على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل مباشر، مشددًا على أن مصر ودولا أخرى بذلت جهودا جبارة للتخفيف من المعاناة الإنسانية على الأرض، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصعوبات.

أضاف «جون»، في جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «شعب غزة لا يحصل على المياه والكهرباء والوقود والأغذية، فهم يفتقرون إلى أساسيات الحياة، من ناحية أخرى، عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر في طابور».

وتابع ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: «هناك الكثير من الشحنات في العريش لا يمكن إيصالها للمحتاجين، وما يقلقنا أكثر أنه بسبب قصف إسرائيل العشوائي، فإن شبكة الإغاثة الإنسانية التي تشمل عددا من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في قطاع غزة وصلت إلى حافة الشلل ولا يمكن ضمان سلامة وأمن موظفي هذه الشبكة».

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