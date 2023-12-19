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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
08:56 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرياضي للعام الدراسي 2023/2024، بعدما اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بأسيوط

وجاء جدول ومواعيد امتحان الصف الثاني الإعدادي بمختلف مدارس محافظة أسيوط كالتالي:

السبت 13  يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 10.45 صباحا وحتى الساعة 12.45 ظهرا. 

امتحانات الصف الثاني الإعدادي بأسيوط 

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

- الأربعاء: 17 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة صباحا، وامتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 10.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرًا.

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