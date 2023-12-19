جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة أسيوط

أعلنت إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرياضي للعام الدراسي 2023/2024، بعدما اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بأسيوط

وجاء جدول ومواعيد امتحان الصف الثاني الإعدادي بمختلف مدارس محافظة أسيوط كالتالي:

السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 10.45 صباحا وحتى الساعة 12.45 ظهرا.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي بأسيوط

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، وامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

- الأربعاء: 17 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة صباحا، وامتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 10.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرًا.