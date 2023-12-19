عاجل.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي صنداونز وبيراميدز بعد نهاية المباراة

دخل لاعبو صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز، في اشتباكات عنيفة، فور انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفور إطلاق الحكم صافرة انتهاء اللقاء بانتصار صن داونز، بهدف دون رد، اشتباك لاعبو الفريقين، قبل أن يتدخل الأمن على الفور لتهدئة الأمور سريعًا.

وواصل صن داوزنز تفوقه الملحوظ على الأندية المصرية في العام الحالي، حيث أسقط نادي بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بأقدام اللاعب موكوينا، لينتزع 3 نقاط ثمينة من قلب العاصمة المصرية القاهرة.

ترتيب بيراميدز في المجموعة بعد الخسارة من صن داونز

بتلك النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

فيما رفع صن داونز رصيده من النقاط إلى 7 على صدارة المجموعة، بفارق الأهداف على تي بي مازيمبي الكونغولي صاحب الوصافة بذات الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف.

فيما يتذيل نواذيبو الموريتاني المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة أمام مازيمبي.

وكان مازيمبي قد تخطى عقبة نواذيبو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة ذاتها من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.