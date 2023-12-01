سفير مصر بموريتانيا: بعض أفراد فريق بيراميدز أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قال السفير خالد يوسف، سفير مصر موريتانيا، إن تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا منذ نحو 5 ساعات تقريبا، والأمور تسير على نحو سلس للغاية.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، إلى أن فريق بيراميدز سيلعب أمام فريق نواذيبو الموريتاني، وكان بينهم أفراد حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن السفارة تستقبل الناخبين أيضا غدا وبعد غد، والجالية المصرية في موريتانيا محدودة وليست كبيرة، ولكن الموجودين حريصون على الإدلاء بصوته.

حل مشكلة إدخال الرقم القومي لأحد الناخبين

ووجه «يوسف» الشكر لحل مشكلة إدخال الرقم القومي الخاص بأحد الناخبين، وحُلَّت المشكلة على الفور.