الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة نقيب و4 جنود في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب (احتياط) معوز فينيغشتاين، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو جندي في الكتيبة 7008، ومقتل الرقيب دانيال يعقوب بن هاروش والنقيب روتم يوسف ليفي البالغ من العمر 24 عاما، وهو نائب قائد فصيلة في وحدة ييالم، وذلك خلال العدوان على شمال قطاع غزة.

إصابة جنديين من الكتيبة 13 في لواء جولاني

كما أعلن جيش الاحتلال، إصابة جنديين من الكتيبة 13 في لواء جولاني بإصابات خطيرة خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة، كما أعلنت صحيفة يديعوت آحرونوت.

الاحتلال تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت أن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع الفصائل الفلسطينية، وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة؛ فهي تعرف الثمن الباهظ الذي تطالب به الفصائل في الصفقة الجديدة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول لم تكشف اسمه، أن إمكانية الإفراج عن أسرى خطيرين واردة.

وذكر المسؤول أنه من الممكن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون لإتمام الصفقة.