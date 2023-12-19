محلل سياسي: جنوب شرق آسيا تشهد صراعا مستمرا بين الولايات المتحدة والصين

قال حسين إسماعيل، المحلل السياسي، إن منطقة جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق التي بها صراع مستمر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تضم هذه المنطقة الكثير من الدول المتعارضة في المصالح والسياسات.

منطقة المحيط الهادي

وأكد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن منطقة المحيط الهادي بها جزيرة تايوان التي تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، وتايوان بالنسبة لأمريكا بمثابة إسرائيل للشرق الأوسط، وبالتالي الخلاف بين الصين وأمريكا في هذه المنطقة مرتفع للغاية.

القواعد الحربية في مناطق متفرقة

وأضاف أن أمريكا ترعى دائمًا بعض القواعد الحربية في مناطق متفرقة من العالم، ولهذا نجد أمريكا تدعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل في الشرق الأوسط، ويكون هناك تناغم بين سياسات هذه الدول والسياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيرت السياسة الأمريكية لتكون مهتمة أكثر بمنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة.