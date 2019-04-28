قال حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية من جريدة الصين اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الصين عدة مرات للمشاركة في فعاليات دولية بدعوة من بكين، مشيرًا إلى أن مشاركته في منتدى الحزام والطريق، لها مردود سياسي واقتصادي وسياحي وإعلامي، وتقارب مشترك بين الشعوب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن السيسي كان أبرز الزعماء الذين شاركوا في القمة، وعكس الرؤية المصرية والأفريقية، خاصة مع الاهتمام الصيني بالقارة السمراء.

وأشار إلى أن السيسي استطاع طرح رؤية مصر في القضايا الإقليمية والدولية، واستعرض التطورات التي تجري بها، موضحًا أن زيارته للصين كانت فرصة لعرض التطورات المصرية.

وأكد أن عام 2020 سيكون به المزيد من التدفقات السياحية سواء الروسية أو الغربية على مستوى السياحة الشاطئية أو الثقافية، موضحًا أن مصر أصبحت منطقة آمنة سياحيًا.