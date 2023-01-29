حسين فهمي: أتمنى تقديم شخصية الخديوي إسماعيل في عمل فني

كشف الفنان حسين فهمي، عن الشخصية التي يتمني أن يقدمها خلال الفترة المُقبلة، وذلك خلال الندوة التي أقيمت اليوم الأحد بمعرض الكتاب، تحت اسم «شخصيتا المعرض».

وقال حسين فهمي خلال الندوة، أنه يتمنى تقديم شخصية الخديوي إسماعيل لأنه كان رجلا عظيما ومتمكنا من أدواته، وحكم مصر بكل شجاعة، موضحا أن هذا العمل عرض عليه قبل ذلك ولكن السيناريو لم يعجبه، مضيفًا أن أحد المؤلفين يكتب حاليا سيناريو عن الخديوي إسماعيل بطريقة صحيحة وسيقوم بتنفيذه على الفور.

تفاصيل شخصية حسين فهمي في سر السلطان

وفي سياق آخر، يواصل الفنان حسين فهمي، تصويره مشاهده في مسلسل سر السلطان، الذي يُعد أولى التجارب الإخراجية لخالد يوسف في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ويُجسد حسين فهمي، شخصية عالم فرنسي جاء إلى مصر مع الحملة الفرنسية التي جاءت لتحتل مصر ووقع في حب القاهرة.