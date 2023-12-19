عبد الله مشرف يكشف تطورات حالته الصحية: انتظروني في مسلسل خلال 2024

طمأن عبد الله مشرف، جمهوره، بعد انتشار أنباء حول تراجع حالته الصحية، وعدم قدرته على الوقوف في البلاتوه مجددا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولم يُصب بأي مكروه، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنه لا يتوقف كثيرًا عند الشائعات التي تُثار حوله من آنٍ لآخر، فيما ناشد مُحبيه عدم الانجراف وراء هذه النوعية من الأخبار التي تُصيبهم بالقلق.

أكد «مشرف» أنه يواصل عمله الفني بشكلٍ طبيعي، إذ تعاقد على المشاركة في مسلسلٍ جديد مؤخرًا، ومن المُقرر انطلاق تصويره قريبًا، لعرضه في 2024.

وكان عبد الله مشرف، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل «1000 حمد لله على السلامة»، بطولة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي وآخرين.