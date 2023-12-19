صحيفة عبرية تشكك في بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية عن خسائر جيشها بغزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وجود تضارب في البيانات التي تصدر من وزارة الدفاع الإسرائيلية بشكل رسمي عبر متحدثها العسكري ومؤسسات رعاية المصابين التابعة لها حول الأعداد الحقيقية للمصابين جراء العدوان على قطاع غزة وتحديدًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن قسم إعادة التأهيل بجيش الاحتلال أنّه عالج 2816 جنديا وضابطا من عناصره، منذ بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قسم إعادة التأهيل يعتني بالجنود

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس قسم إعادة التأهيل، ليمور لوريا، في جلسة الاستماع بالكنيست الإسرائيلي أنّه منذ بداية الحرب كان هناك 2816 مريضًا جديدًا في قسم إعادة التأهيل.

بينما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أصيب 1860 جنديًا منذ 7 أكتوبر، ما يؤكد وجود تضارب في أعداد المصابين، ما يظهر وجود تضارب في الأعداد الحقيقية.

وبحسب الصحيفة فإنّ قسم إعادة التأهيل يعتني بالجنود الذين تمّ تسريحهم من الخدمة العسكرية بسبب إصابتهم ويسهل إلى حد كبير إجراءات الاعتراف بإعاقتهم، وبالتالي حصولهم على تعويضات مالية ورواتب وامتيازات.

وذكرت رئيسة قسم إعادة التأهيل ليمور لوريا أن 91% من المرضى الجدد في أيدي القسم تم تعريفهم على أنهم مصابون بإصابات طفيفة، و6% إصابات متوسطة و3% إصابات خطيرة وأن 48% منهم مصابون في أطرافهم و18% يعانون من ردود فعل عقلية واضطراب ما بعد الصدمة.

وتوقع رئيس منظمة المعوقين في جيش الاحتلال، المحامي عيدان كليمان، خلال كلمته في الجلسة، أن يخلف عدوانهم على قطاع غزة قرابة 10 آلاف مصاب بالصدمة و5000 مصاب بإصابات جسدية من جنود الاحتلال، معتبرًا أن المعارك التي جرت لا تشبه أي شيء حدث في الماضي، وأنهم رأوا أشياء مجنونة.