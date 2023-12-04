«رياضة الدقهلية» تنظم فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مواطنة جمهورية جديدة»

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن انطلاق فعاليات برنامج تدريبي تحت شعار «تنمية، مواطنة، جمهورية جديدة»، اليوم، من أجل العمل على تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة بين الشباب.

فعاليات البرنامج التدريبي

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أن الفعاليات جاءت من أجل تعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة، في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.

وأوضحت أن الفعاليات تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التنمية الشبابية في استاد المنصورة الرياضي، ويشارك في البرنامج 50 شابًا وفتاة من محافظة الدقهلية.

تدريب عملي لحضور الفعاليات

وأكدت أن البرنامج التدريبي اليوم تضمن جلستين، وتم عمل تدريب عملي من خلال مجموعات العمل لكيفية مشاركة الشباب في مواجهة مشكلة من مشكلات المجتمع، وكيفية وضع تصور لأبعاد المشكلة ومقترحات لمواجهة هذه المشكلة، وفي الجلسة الثالثة تم عمل نشاط الكراسي الموسيقية.

وأضافت أنه خلال الجلسة الثانية عرف المشاركون معنى عزل أو تهميش فئة من المجتمع، وأسباب التهميش، وتحديد الفئات الأقل مشاركة في المجتمع وأسباب ذلك.

وتأتي انطلاقة البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (2022-2027)، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة ليمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.