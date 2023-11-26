«أزهرية السويس» تعقد فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين

عقدت منطقة السويس الأزهرية، البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بمعاهدها، تنفيذا لبرنامج قطاع المعاهد الأزهرية التدريبي بالمناطق الأزهرية.

شهد البرنامج حضور وإشراف الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والدكتور حمادة الحسيني، مدير التدريب بمنطقة السويس.

البرنامج تناول الموضوعات المالية والإدارية

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية أن البرنامج التدريبي الذي عقد برفع كفاءة الإدريين قد تناول العديد من الموضوعات المالية والإدارية والفنية الخاصة بعمل الإداريين بديوان عام المنطقة ومعاهدها،

وتابعت: أن ذلك البرنامج برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المستمرة للبرامج التدريبية الهادفة للارتقاء بمستوى العاملين بالأزهر الشريف، وتنفيذا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوضع خطة لتلبية الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية.

رئيس المنطقة يتابع البرنامج ويجري حوار مع المتدربين

وقد قام الدكتور مؤمن الهواري، بمتابعة فعاليات التدريب والتحدث مع المتدربين حول هذا البرنامج التدريبي وأهميته، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن البرامج التدريبية المفيدة لهم، وكان ذلك بحضور فضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب.