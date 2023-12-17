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رئيس جامعة السويس يفتتح دورة البرنامج التدريبي الموحد للترشح لوظيفة عميد كلية

كتب:

حمدي عبد الله
10:03 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
افتتاح البرنامج التدريبي

افتتاح البرنامج التدريبي

افتتح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، دورة البرنامج التدريبي الموحد للترشح لوظيفة عميد كلية، بحضور 14 أستاذًا من مختلف كليات الجامعة.

وأعلنت جامعة السويس أن البرنامج يتناول دورات مكثفة في مختلف مجالات العمل القيادي الأكاديمي كالجوانب المالية والإدارية والقانونية والجامعات الذكية، وفن المراسم البروتوكول والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك برامج التطوير المؤسسي والقضايا القومية ومكافحة الفساد وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

 

وخلال الافتتاح، أكد رئيس جامعة السويس أهمية عقد مثل هذه البرامج التدريبية، لما تُقدمه من خبرات في مختلف المجالات لتأهيل قيادات الجامعة بالشكل الأمثل لتولي مختلف المناصب المستقبلية، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم هذه الدورات من منطلق حرصها لإعداد القيادات

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